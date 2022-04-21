Верещук: требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из Азовстали для около 1000 гражданских и 500 раненых военных

Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольской Азовстали. Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас момент для гуманитарных усилий!", – написала Верещук.

Вчера, 20 апреля, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах кафиры не смогли обеспечить должное прекращение огня в Мариуполе для эвакуации населения

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