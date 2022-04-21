Верещук: требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из Азовстали для около 1000 гражданских и 500 раненых военных
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что на заводе Азовсталь в Мариуполе находится около 1,5 тыс. человек, которых нужно срочно эвакуировать
Об этом она написала в своем телеграмм-канале.
"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольской Азовстали. Там сейчас находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из Азовстали сегодня! Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на Азовстали. Сейчас момент для гуманитарных усилий!", – написала Верещук.
- Вчера, 20 апреля, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах кафиры не смогли обеспечить должное прекращение огня в Мариуполе для эвакуации населения
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.9Продажа 34.6
- Актуальное
- Важное