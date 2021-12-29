Верещук: Украина никогда не признает какую-либо вакцину российского производства против COVID-19

Об этом она сообщила на пресс-конференции 29 декабря.



"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину", – подчеркнула Верещук.



По ее словам, Украина готова вакцинировать всех своих граждан непосредственно на пунктах пропуска, расположенных на границах с оккупированными территориями.



"У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан, например, на Чонгаре или на Каланчаке, на Станице Луганской", - пояснила она.



Вице-премьер добавила, что при этом Украина готова обеспечить прививку вакцинами мирового производства.



"Вопрос о признании "Спутник" или "Спутник Лайт" вообще не стоит", - резюмировала Верещук.

Напомним, Россия поставила на оккупированную территорию Донецкой области более 270 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт".