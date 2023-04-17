Верещук разъяснила алгоритм забора генетического материала у военных
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, что предварительный отбор генетического материала у военных будут брать перед службой в ВСУ и других правоохранительных органах
Об этом информирует Минреинтеграция .
"Бесспорно, во время войны это очень важно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", - подчеркнула Верещук.
Вице-премьер-министр заявила, что сейчас налаживается процесс предварительного отбора ДНК-материала у защитников, идущих на службу в ВСУ, и правоохранителей.
Отбор биологического материала у украинских воинов, а также членов добровольческих формирований территориальных общин, согласно законодательству, обязателен.
Для выполнения этого уже разработан порядок отбора образцов геномной информации человека.
В пресс-службе подчеркнули, что документ в настоящее время соглашается центральными органами исполнительной власти.
ДНК военнослужащих и правоохранителей будет оцифровываться и храниться в личном деле.
Необходимое оборудование уже закуплено.
- Во Львовском областном бюро судебно-медицинской экспертизы заработал отдел судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, где будут проводить идентификацию погибших на войне.
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