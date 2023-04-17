Верещук разъяснила алгоритм забора генетического материала у военных

Об этом информирует Минреинтеграция .

"Бесспорно, во время войны это очень важно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр заявила, что сейчас налаживается процесс предварительного отбора ДНК-материала у защитников, идущих на службу в ВСУ, и правоохранителей.

Отбор биологического материала у украинских воинов, а также членов добровольческих формирований территориальных общин, согласно законодательству, обязателен.

Для выполнения этого уже разработан порядок отбора образцов геномной информации человека.

В пресс-службе подчеркнули, что документ в настоящее время соглашается центральными органами исполнительной власти.

ДНК военнослужащих и правоохранителей будет оцифровываться и храниться в личном деле.

Необходимое оборудование уже закуплено.