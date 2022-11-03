Верещук рассказала, куда можно эвакуироваться с опасных территорий Украины

Об этом вице-премьер рассказала в эфире национального телемарафона, передает пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В этих и других регионах готовы принять эвакуируемых людей и разместить на зиму", - утверждает Верещук.

Вице-премьер отметила, что государство обеспечивает движение эвакуационных поездов, расселения, медицинского ухода и питания.

Также внутренне перемещенные граждане могут получить финансовую помощь: 2 тыс. грн. для взрослого, 3 тыс. грн. – для ребенка или человека с инвалидностью.

"Люди получают деньги прямо в дороге, в поездах или на перроне, куда они прибывают. На сегодня мы выплатили уже 75 млн грн. Мы очень благодарны гражданам, которые прислушались и выезжают на зиму в безопасные места, чтобы не подвергать опасности свои семьи, детей, маломобильных людей!"- говорит вице-премьер.

Вернувшиеся в Украину из Евросоюза беженцы, имеющие временную защиту, смогут снова поехать в ЕС на зимовку.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что правительство разрешило продолжить действие программы по размещению украинских беженцев.

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