Верещук просит жителей Херсона выехать из области, можно и через оккупированный Крым
Украинские власти призвали жителей оккупированной Херсонской области выехать путями, которыми разрешают ехать российские военные
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в Укринформе .
Верещук подчеркнула, что жители Херсона, особенно с детьми, не должны отказываться от выезда, которые им предоставляют россияне, потому что это позволит ускорить деоккупацию области со стороны ВСУ.
"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия обязательно будет докупать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а на Херсонщине это будет еще труднее. Потому что враг учится, становится еще более циничным, использует живой щит, особенно детей. Поверьте, деоккупация будет очень быстро. Контрнаступление обязательно будет", - подчеркнула Верещук.
Она призвала воспользоваться для выезда временно оккупированным Крымом, выданными для этого фейковыми документами и заверила, что власти Украины за это не будут наказываться.
"Они не нарушат закон, если выедут через временно оккупированный Крым. Мы знаем, что это сегодня – чуть ли не единственный гуманитарный коридор, если его так можно назвать, и каким можно уехать. Итак, если есть возможность, уезжайте, особенно, с детками Как только вы попадете на территорию третьих стран – Европейского Союза или еще кого-то – обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить нам, даже без каких-либо документов вас упустят все страны. где вы будете находиться", – сказала Верещук.
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