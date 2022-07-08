Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

Жители временно оккупированных южных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской, должны максимально быстро эвакуироваться всеми возможными способами, чтобы Вооруженные силы могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

"Наша артиллерия должна работать, потому что деоккупация включает в себя вооруженное применение силы, мы же понимаем это", – пояснила Верещук, добавив, что уезжать и вывозить своих родных нужно всеми доступными способами.

"Эвакуация есть, и люди о ней знают. Горизонтальная система коммуникации очень хорошо действует. Уехавшие, имеющие и знающие пути, волонтеры, мы присоединяемся. Я не буду сейчас публично об этом говорить, потому что это безопасность людей", – отметила. Верещук.

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По ее словам, Россия хочет, чтобы гражданское население оставалось дольше на оккупированных территориях, и делает все, чтобы закрыть возможность для людей официально эвакуироваться. В то же время люди, особенно женщины, у которых есть дети, должны обладать жизненной мудростью и понимать: пребывание на территории Херсонской и Запорожской области в разы хуже и опаснее, чем пребывание на подконтрольной Украине территории.



Верещук также отметила, что российские захватчики используют гражданское население как живой щит, поэтому граждане должны уехать, чтобы дать возможность ВСУ освободить землю от врага.

8 июля Верещук возмутилась выселением переселенцев из школ, больниц и санаториев.

8 июля ВСУ уничтожили 2 командных пункта РФ в Херсонской области. В тот же день советник главы ОВА сообщил, что в Херсонской области горит завод "Полимер", где, вероятно, был состав армии РФ.

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