Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться, пока есть возможность

Об этом говорится в релизе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация состоялась организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели", - сказала вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



"Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", – подчеркнула министр.



Оккупанты отвели войска из Киевской и Черниговской областей не по своей доброй воле, а из-за давления украинской армии.

"Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа", - подчеркнула Верещук и добавила, что следует готовиться к дальнейшему обострению.

Напомним, в Луганской области оккупанты стягивают технику и через три-четыре дня будут наступать.

В Луганской области эвакуировали более 300 жителей Горского и Кременной, несмотря на несоблюдение россиянами "режима тишины"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb