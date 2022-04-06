Верещук призвала жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться, пока есть возможность
Жителям Харьковщины, Луганщины и Донетчины лучше переехать по возможности в более безопасные регионы из-за возможного обострения войны
Об этом говорится в релизе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация состоялась организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели", - сказала вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Они ничего не смогут сделать против этого, и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", – подчеркнула министр.
Оккупанты отвели войска из Киевской и Черниговской областей не по своей доброй воле, а из-за давления украинской армии.
"Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа", - подчеркнула Верещук и добавила, что следует готовиться к дальнейшему обострению.
- Напомним, в Луганской области оккупанты стягивают технику и через три-четыре дня будут наступать.
- В Луганской области эвакуировали более 300 жителей Горского и Кременной, несмотря на несоблюдение россиянами "режима тишины"
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