Об этом сообщила Ирина Верещук в телеграмме.

"На Донетчине продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому, людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных", – пишет Верещук.

Также министерша сообщила, что в настоящее время создан штаб, который занимается подготовкой условий жизни для жителей Донбасса. Запад и Центр Украины примет всех украинцев из восточных областей.

"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своим близким смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - предостерегла Верещук.

В Украине прогнозируют новую волну внутреннего перемещения жителей с Востока на Запад в преддверии отопительного сезона.

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