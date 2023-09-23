Верещук призвала украинцев временно уехать из Крыма

Об этом она написала в своем telegram.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - призвала Верещук.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле театра Луначарского упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что осколки после удара по штабу Черноморского флота РФ разбросаны на сотни метров. К месту происшествия следует большое количество скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано даже выбитых окон. На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже прессслужба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен неприятельский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украине предоставила Великобритания.

Впоследствии выяснилось, что штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе был поражен в результате успешной работы Сил специальных операций ВСУ. Ракета попала туда во время совещания руководства и повлекла смерть и ранение десятков оккупантов.

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак отметил, что в штабе ЧФ РФ хранились документы под грифом "Секретно".

23 сентября начальница прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе в пятницу, 22 сентября, – не единственная цель ВСУ. Таких сюрпризов для окупантов в будущем будет больше.