Верещук призвала украинцев не оставаться в оккупации и не брать российские паспорта
Вицепремьер-министр, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ответила на основные вопросы людей, оказавшихся на оккупированных Россией территориях
Об этом она написала в Telegram .
Верещук спрогнозировала, что эта война, возможно, будет более длинной и кровавой, чем ожидали. Вице-премьер добавила, что многие люди сейчас должны принимать судьбоносные решения.
По ее словам, возникают два основных вопроса: "Остаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, или брать российский паспорт?"
"Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, наконец, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях. Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – советует Верещук.
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