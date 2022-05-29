Верещук призвала украинцев не оставаться в оккупации и не брать российские паспорта

Об этом она написала в Telegram .

Верещук спрогнозировала, что эта война, возможно, будет более длинной и кровавой, чем ожидали. Вице-премьер добавила, что многие люди сейчас должны принимать судьбоносные решения.

По ее словам, возникают два основных вопроса: "Остаться ли жить под временной оккупацией? Если оставаться под оккупацией, или брать российский паспорт?"

"Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это непросто, но находите пути и возможности. Потому что, наконец, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детях. Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды", – советует Верещук.