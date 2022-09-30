Об этом она написала в телеграмме .

"Оккупационные власти в Крыму начали незаконную мобилизацию. Они начали массово мобилизовать крымских татар и другие коренные народы Крыма для участия в войне на стороне оккупантов. Очевидно, что такие действия имеют признаки геноцида", - отметила она.

Ирина Верещук отметила, что крымские татары и другие коренные народы Крыма пытаются избежать российской мобилизации, в частности, пытаясь уехать в дружественные Украины страны. Однако в Минреинтеграцию начала поступать информация, что польские, латвийские, эстонские, литовские и грузинские пограничники иногда отказывают им в пересечении границы, заставляя людей возвращаться в оккупированный Крым или Россию.

"Обращаемся к правительствам Польши, Латвии, Эстонии, Литвы и Грузии с просьбой обратить внимание на указанную проблему. Просим дружественные нам страны содействовать выезду представителей коренных народов Крыма с территории украинского Крыма и с территории России в третьи страны. Сейчас поддержка коренных народов Крыма со стороны международного сообщества важно как никогда!" - подчеркнула министерша.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации .

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым дало советы жителям временно оккупированных территорий, как избежать российской мобилизации.

За несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1,5 тыс. повесток в пределах объявленной в РФ мобилизации.

25 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что призыв крымских татар в ряды армии РФ является причиной для немедленной реакции мира , потому что это еще один элемент геноцидной политики России.

Министерство иностранных дел Украины объяснило, как выехать гражданам Украины из Крыма и других временно оккупированных территорий через Грузию, Азербайджан и Казахстан.

26 сентября стало известно, что в населенных пунктах Крыма появляются протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.

29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что из временно оккупированного Севастополя в Херсонскую область отправили 2 тыс. мобилизованных из Крыма, а военные комиссары получили распоряжение о первоочередности призыва в ряды российских войск крымских татар.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что десятки тысяч человек уезжают из Крыма во избежание российской мобилизации, но на границе между РФ и Грузией не выпускают жителей полуострова.

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