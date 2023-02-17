Верещук призвала немедленно эвакуироваться местных жителей, которые еще находятся в Бахмуте
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала 6 тыс. жителей Бахмута немедленно эвакуироваться: город в дальнейшем находится под обстрелами
Обращение к жителям Бахмута Ирина Верещук опубликовала в телеграмме.
Министр по вопросам реинтеграции утвердила, что в Бахмуте на Донеччине до сих пор остается 6 тыс. гражданских людей, которым следует немедленно покинуть город.
"Бахмут. Только за сегодня там погибли 5 гражданских, 9 ранены. В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам", - говорится в сообщении за вечер 16 февраля.
Ирина Верещук объяснила: те, кто остается в городе, где ведутся боевые действия, подвергают опасности себя, своих близких и особенно детей. В частности, как утвердила вице-премьер, гражданские в Бахмуте создают проблемы и риски для защитников и волонтеров в городе.
"Поэтому еще раз призываю немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться вы хорошо знаете", - добавила она.
- Напомним, по данным Генштаба 15 февраля на Бахмутском направлении минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них - Спорное, Выемка, Раздолевка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, и Курдюмовка.
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