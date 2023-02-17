Обращение к жителям Бахмута Ирина Верещук опубликовала в телеграмме.

Министр по вопросам реинтеграции утвердила, что в Бахмуте на Донеччине до сих пор остается 6 тыс. гражданских людей, которым следует немедленно покинуть город.

"Бахмут. Только за сегодня там погибли 5 гражданских, 9 ранены. В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам", - говорится в сообщении за вечер 16 февраля.

Ирина Верещук объяснила: те, кто остается в городе, где ведутся боевые действия, подвергают опасности себя, своих близких и особенно детей. В частности, как утвердила вице-премьер, гражданские в Бахмуте создают проблемы и риски для защитников и волонтеров в городе.

"Поэтому еще раз призываю немедленно эвакуироваться. Как это сделать и куда обращаться вы хорошо знаете", - добавила она.