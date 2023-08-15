Об этом рассуждает вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "наступной весны" — все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу", — пишет она в Telegram. .

Верещук подчеркнула, что каждый на своем месте может работать для победы. Верещук также призвала делать максимум и поддерживать друг друга.

"Настраиваемся на марафон, а не спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что не "взлетает". Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться", - добавила она.

Кроме этого Верещук предлагает приравнять коррупцию к госизмене и жестко наказывать за нее.

Также призывает объявить мораторий на политиканство и горлопанство. А к ссорам вернуться после войны.