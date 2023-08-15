Верещук предполагает, что война не закончится до "наступной весны"
Путь к победе в войне будет долгим и трудным, а украинцам следует настроиться на длительную борьбу и объявить мораторий на политиканство.
Об этом рассуждает вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "наступной весны" — все это неправда. Должны настроиться на длительную борьбу", — пишет она в Telegram. .
Верещук подчеркнула, что каждый на своем месте может работать для победы. Верещук также призвала делать максимум и поддерживать друг друга.
"Настраиваемся на марафон, а не спринт, на бой из двенадцати раундов, а не из трех. Беремся только за реалистичные вещи, не тратим ресурсы и время на то, что не "взлетает". Держим фокус на главных вещах, игнорируем остальные. привыкнуть жестко держать приоритеты и не распыляться", - добавила она.
Кроме этого Верещук предлагает приравнять коррупцию к госизмене и жестко наказывать за нее.
Также призывает объявить мораторий на политиканство и горлопанство. А к ссорам вернуться после войны.
- Напомним, 8 августа Ирина Верещук заявила о готовящейся к эвакуации детей из отдельных районов Харьковщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37
Покупка 37Продажа 37.75
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное