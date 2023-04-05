Об этом Верещук написала в Telegram.

"Украинцам на временно оккупированных территориях советую или временно уехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей", - написала Верещук.

Министр отметила, что чиновники оккупационных администраций уже готовятся убираться с украинской территории.

"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и не удивительно. Оккупационные чиновники еще имеют немного времени, чтобы убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", - написала Верещук.