Верещук посоветовала жителям временно оккупированных территорий срочно выезжать в третьи страны
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук посоветовала украинцам на временно оккупированных территориях срочно выезжать в третьи страны на фоне подготовки контрнаступления ВСУ
Об этом Верещук написала в Telegram.
"Украинцам на временно оккупированных территориях советую или временно уехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное - беречь себя и детей", - написала Верещук.
Министр отметила, что чиновники оккупационных администраций уже готовятся убираться с украинской территории.
"На временно оккупированных территориях тревожно. Это и не удивительно. Оккупационные чиновники еще имеют немного времени, чтобы убраться оттуда. Некоторые из них уже собирают вещи. Было бы хорошо, если бы забрали с собой коллаборантов. Но это уже как получится", - написала Верещук.
- В марте президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно накопить достаточное количество оружия и боеприпасов, чтобы начать контрнаступление.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной 2023 года.
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