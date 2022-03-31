Верещук посоветовала вручить премию Дарвина оккупантам, которые рыли окопы в Чернобыльском радиационном лесу

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.



"Немножко черного юмора. Считаю, что российские военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают номинироваться на Премию Дарвина в этом году. Потому что они добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах". Это тот случай, когда враг внушает ужас через опилки у него в голове", - написала Верещук.



Справочно. Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, присуждаемая лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей, и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества. Номинанты должны обеспечить свою глупую смерть самостоятельно и оригинально.

Оккупанты вырыли окопы в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские оккупанты покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.