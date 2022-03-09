Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля

Об открытии гуманитарных коридоров Верещук сообщила в обращении, опубликованном в Facebook Офисом президента Украины.



Министр сообщила, что, согласно договоренностям, согласован режим прекращения огня с 9:00 на маршрутах: Энергодар-Запорожье, Сумы-Полтава, Мариуполь-Запорожье, Волноваха-Покровск, Изюм-Лозова, а также из городов Киевской области Ворзель, Бородянка, Ирпень, Гостомель в Киев через населенные пункты Стоянка, Белогородка и непосредственно в Киев.



"В 5:30 мы получили уведомление от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также сообщение Международного Красного креста с таким согласованием", – сказала Верещук.



Министр обратилась к РФ с просьбой соблюсти взятые обязательства, напомнив, что ранее оккупанты пренебрегали договоренностями.



"Я обращаюсь в РФ. Вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9:00 9 марта. У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь-Запорожья, а также Волноваха-Покровск. Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено и люди смогли покинуть места, где они сейчас укрываются от уничтожающего их убийственного огня.Отдельно хочу остановиться на Ворзеле. Там есть дом малютки, где по состоянию на сейчас находятся 55 деток и 26 человек персонала.Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома.Мы очень просим вооруженные силы РФ соблюсти взятые на себя обязательства и прекратить вогонб с 9:00 утра до 21:00 вечера, да, как мы и договаривались", – сказала Верещук.



Напоследок министр призвала украинцев доверять только информации из официальных источников украинской власти.

Напомним, ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что переговорные группы согласовали продолжение действия гуманитарного коридора 9 марта из Сум в Полтаву.