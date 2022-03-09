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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля

Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя, Волновахи, Энергодара, Изюма, Ворзеля, Бучи, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля

9 мартa, 2022 среда
09:55
война с Россией

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук объявила об открытии 9 марта гуманитарных коридоров из украинских городов, которые Россия временно оккупировала или уничтожает воздушными и артиллерийскими ударами

Об открытии гуманитарных коридоров Верещук сообщила в обращении, опубликованном в Facebook Офисом президента Украины.

Министр сообщила, что, согласно договоренностям, согласован режим прекращения огня с 9:00 на маршрутах: Энергодар-Запорожье, Сумы-Полтава, Мариуполь-Запорожье, Волноваха-Покровск, Изюм-Лозова, а также из городов Киевской области Ворзель, Бородянка, Ирпень, Гостомель в Киев через населенные пункты Стоянка, Белогородка и непосредственно в Киев.

"В 5:30 мы получили уведомление от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов, а также сообщение Международного Красного креста с таким согласованием", – сказала Верещук.

Министр обратилась к РФ с просьбой соблюсти взятые обязательства, напомнив, что ранее оккупанты пренебрегали договоренностями.

"Я обращаюсь в РФ. Вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9:00 9 марта. У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь-Запорожья, а также Волноваха-Покровск. Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено и люди смогли покинуть места, где они сейчас укрываются от уничтожающего их убийственного огня.Отдельно хочу остановиться на Ворзеле. Там есть дом малютки, где по состоянию на сейчас находятся 55 деток и 26 человек персонала.Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома.Мы очень просим вооруженные силы РФ соблюсти взятые на себя обязательства и прекратить вогонб с 9:00 утра до 21:00 вечера, да, как мы и договаривались", – сказала Верещук.

Напоследок министр призвала украинцев доверять только информации из официальных источников украинской власти.

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Новости
мирные жители
Ирина Верещук
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