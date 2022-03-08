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Верещук объявила об открытии 8 марта гуманитарного коридора из Сум и призвала не верить провокациям РФ об изменении маршрута
Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации из Сум. Чтобы вывезти людей, стороны объявили режим тишины
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
"Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован министерством обороны России в соответствующем письме Международному комитету Красного Креста. То есть документальное подтверждение имеет и Красный Крест, и мы как сторона, с которой соглашсовывалось открытие гуманитарного коридора", - рассказала Верещук .
Она подчеркнула, что маршрут для эвакуации жителей Сум только один: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались. Верещук призывает российскую сторону не прибегать к манипуляциям, ведь у украинской стороны уже есть информация о том, что россияне запланировали срыв работы гуманитарных коридоров, готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей выехать другим, несогласованным, путем.
Добавим, что с 09:00 по вышеуказанному маршруту объявили режим тишины. Временные рамки работы гуманитарного коридора – с 09:00 до 21:00. Первая колонна должна начать движение из города в 10:00.
- Напомним, Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта - они запланированы из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Одессы и международные рейсы для эвакуации из Украины.
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