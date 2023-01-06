Верещук обратилась к жителям временно оккупированных территорий: на Рождество россияне готовят теракты в храмах, воздержитесь от посещения
Вице-премьер Ирина Верещук обратилась к гражданам Украины на временно оккупированных территориях: она предупредила, что на Рождество россияне могут готовить теракты в храмах, поэтому лучше отказаться от посещения
Об этом вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в телеграмм.
"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях", – написала она.
Ирина Верещук также призвала граждан быть бдительными и воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.
"Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ",- призвала вице-премьер.
- Напомним, нардеп Николай Княжицкий заявил , что россияне могут совершать провокации из-за того, что УПЦ (МП) больше не владеет всеми храмами Киево-Печерской Лавры.
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