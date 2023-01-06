Об этом вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в телеграмм.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях", – написала она.

Ирина Верещук также призвала граждан быть бдительными и воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.

"Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ",- призвала вице-премьер.

Напомним, нардеп Николай Княжицкий заявил , что россияне могут совершать провокации из-за того, что УПЦ (МП) больше не владеет всеми храмами Киево-Печерской Лавры.