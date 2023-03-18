Об этом стало известно из ее telegram-канала.

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию. Списки предлагаю отправить по электронному адресу: [email protected]", - написала она.