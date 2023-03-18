Верещук обратилась к российским омбудсменам с требованием предоставить списки украинских сирот, депортированных в РФ
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой и российской уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой и попросила предоставить списки украинских сирот, которые находятся на оккупированных территориях и депортированы в РФ
Об этом стало известно из ее telegram-канала.
"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24.02.2022 были гражданами Украины, до 18 лет включительно, 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, 3) были вывезены из временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию. Списки предлагаю отправить по электронному адресу: [email protected]", - написала она.
- 18 января в эфире Эспрессо Лубинец отметил, что РФ вывезла десятки тысяч детей из Украины и не дает информацию о них.
- Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи в Страсбурге с директором Департамента Совета Европы по борьбе с дискриминацией Генерального директората по демократии и человеческому достоинству Йеруном Шоккенбруком обсудил с ним вопросы депортации украинских детей
- 1 марта Юристка Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская сообщила , что Российская Федерация с начала агрессии против Украины депортировала на свою территорию более 1,5 млн украинских детей.
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