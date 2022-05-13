Верещук об эвакуации из "Азовстали": "Переговоры сложные, результат может не удовлетворить всех, задача – вытащить наших живыми"
Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что переговоры об эвакуации защитников Мариуполя из осажденного завода "Азовсталь" проходят очень сложно, но президент Владимир Зеленский приказал "сделать все возможное и невозможное"
Об этом Верещук написала в Telegram.
"Есть приказ президента - сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложны. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем", - написала Верещук.
Вице-премьер также призвала "не преувеличивать влияние мировых лидеров" и назвала осажденный завод "сердцем страны".
"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход. Нам не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Ведь если бы это влияние было должным, не было бы войны", - добавила Верещук.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры об эвакуации людей с завода "Азовсталь" продолжаются и подчеркнул, что решение вопроса зависит от России.
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