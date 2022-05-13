Верещук об эвакуации из "Азовстали": "Переговоры сложные, результат может не удовлетворить всех, задача – вытащить наших живыми"

Об этом Верещук написала в Telegram.

"Есть приказ президента - сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложны. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми. Даст Бог, всех спасем", - написала Верещук.

Вице-премьер также призвала "не преувеличивать влияние мировых лидеров" и назвала осажденный завод "сердцем страны".

"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и тероборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Есть суровые реалии. Поэтому работает только трезвый и прагматический подход. Нам не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров. Ведь если бы это влияние было должным, не было бы войны", - добавила Верещук.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры об эвакуации людей с завода "Азовсталь" продолжаются и подчеркнул, что решение вопроса зависит от России.

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