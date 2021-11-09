Верещук назвала задания в ТКГ, которые ей дал Зеленский

Об этом Верещук рассказала в программе "Украина на самом деле" в эфире телеканала "Дом", передает Еспресо.TV.



"Я услышала от господина президента задания, которые он ставит передо мной, как перед членом ТКГ. Конечно же, это люди. Это забота о людях, это гуманитарная составляющая", - отметила Верещук.



Министр также перечислила направления работы, которые, по ее мнению, можно сделать более эффективными уже сейчас, в частности беспрепятственный доступ представителей Красного Креста к пострадавшим людям в оккупированных районах, открытие оккупационными администрациями контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, а также обеспечение пенсиями и вакцинами граждан в оккупированных районах



Очередное заседание ТКГ должно состояться 10 ноября. Ирина Верещук примет в нем участие как новая участница украинской делегации ТКГ и глава Минреинтеграции.

Напомним, 4 ноября Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.