Верещук назвала задания в ТКГ, которые ей дал Зеленский
Новоназначенная вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук назвала приоритетом ее работы в составе Трехсторонней контактной группы защиту интересов граждан на оккупированных территориях
Об этом Верещук рассказала в программе "Украина на самом деле" в эфире телеканала "Дом", передает Еспресо.TV.
"Я услышала от господина президента задания, которые он ставит передо мной, как перед членом ТКГ. Конечно же, это люди. Это забота о людях, это гуманитарная составляющая", - отметила Верещук.
Министр также перечислила направления работы, которые, по ее мнению, можно сделать более эффективными уже сейчас, в частности беспрепятственный доступ представителей Красного Креста к пострадавшим людям в оккупированных районах, открытие оккупационными администрациями контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, а также обеспечение пенсиями и вакцинами граждан в оккупированных районах
Очередное заседание ТКГ должно состояться 10 ноября. Ирина Верещук примет в нем участие как новая участница украинской делегации ТКГ и глава Минреинтеграции.
- Напомним, 4 ноября Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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