Верещук назвала маршруты гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей 11 марта

Об этом Верещук сказала в обращении, обнародованном Офисом президента.



Из Мариуполя, Донецкой области, в направлении Запорожья коридор открывают по маршруту Мариуполь, Портовское, Мангуш, Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. Коридор открывают с обязательным разминированием по всему маршруту. Из Запорожья выйдет колонна с гуманитарным грузом и автобусами в Мариуполь.



"Надеемся, что сегодня маршрут заработает", – сказала Верещук.



Из Волновахи в направлении Покровска эвакуация будет проходить по маршруту Волноваха, Валерьяновка, Новоандреевка, Кирилловка, Угледар, Покровск.



Из города Пологи, Запорожской области, эвакуация будет происходить по маршруту Пологи, Токмак, Васильевка, Каменское, Запорожье.



Из Энергодара эвакуация будет проходить по маршруту Энергодар, Днепрорудное, Васильевка, Запорожье.



Из Изюма, Харьковской области, в Лозовую людей будут эвакуировать по маршруту Изюм, Малая Камышеваха, Барвинкова, Близнецы, Лозовая.



В Киевской области из Бучи эвакуация будет проходить по маршруту Буча, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Шпитьки, Белогородка, Киев.



Из Гостомеля людей запланировано везти по маршруту Гостомель, Буча, Михайловка-Рубежовка, Шпитьки, Петрушки, Белогородка, Киев.



Из Козаровичей – по маршруту Козаровичи, Лютеж, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород, Киев.



Из города Микуличин - по маршруту Микуличин, Немешаево, Ворзель, Михайловка-Рубежовка, Мрия, Петрушки, Белогородка, Киев.



Из Андреевки - по маршруту Андреевка, Липовка, Макаров, Небылица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир.



Из поселка Макаров – по маршруту Макаров, Небылица, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочица, Житомир.



Из Бородянки – по маршруту Бородянка, Песковка, Малин, Радомышль, Житомир.



Верещук отметила, что Украина разрабатывает новые маршруты гумкоридоров, по которым привезут медикаменты, воду, продукты в Херсонскую, Черниговскую, Харьковскую и другие области, которые нуждаются в гуманитарной помощи.





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