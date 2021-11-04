Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции
Ирину Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Верховная Рада назначила Верещук главой Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
За проголосовало 260 нардепов.
Верещук намерена присоединиться к работе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
"О моем пребывании в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую участвовать. Но относительно моего председательства - это вопрос к высшему политическому руководству государства", - сказала она.
После этого нардепы проголосовали за составление депутатского мандата Верещука. Ее поддержали 319 нардепов.
По окончании Военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. Работала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.
В 2010–2015 годах. была городским главой г. Рава-Руська. С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, работающий над выработкой стратегии и тактики предотвращения и урегулирования современных системных конфликтов.
Также Верещук депутат (фракция Слуга народа) Верховной Раде IX созыва с 2019 года. Является членом Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне.
В 2020 году Верещук была кандидатом на должность мэра Киева.
- Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
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