Верещук назначили вице-премьер-министром - министром по реинтеграции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Верховная Рада назначила Верещук главой Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

За проголосовало 260 нардепов.



Верещук намерена присоединиться к работе украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.



"О моем пребывании в Трехсторонней контактной группе. Да, я планирую участвовать. Но относительно моего председательства - это вопрос к высшему политическому руководству государства", - сказала она.



После этого нардепы проголосовали за составление депутатского мандата Верещука. Ее поддержали 319 нардепов.

По окончании Военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины. Работала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

В 2010–2015 годах. была городским главой г. Рава-Руська. С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, работающий над выработкой стратегии и тактики предотвращения и урегулирования современных системных конфликтов.

Также Верещук депутат (фракция Слуга народа) Верховной Раде IX созыва с 2019 года. Является членом Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и председателем подкомитета по государственной безопасности и обороне.

В 2020 году Верещук была кандидатом на должность мэра Киева.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

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