Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

На заседании Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий присутствовала Ирина Верещук. Обсудили проблемы, беспокоящие жителей освобожденных населенных пунктов, в том числе восстановление инфраструктуры, выплаты, разминирование.

"В вопросах восстановления должны действовать слаженно! Для того, чтобы на освобожденных территориях как можно скорее возвращать людям привычную жизнь", - подчеркнула вице-премьер-министр.

Сообщается, что отмечена работа государственных банков по возобновлению предоставления услуг в Херсонской области и отработаны алгоритмы финансирования объектов критической инфраструктуры Харьковщины и Херсонщины, также за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Также обсудили подготовку областных военных администраций к стабилизационным действиям на освобожденных территориях Донбасса и Луганской области.