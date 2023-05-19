Верещук: наша задача – вернуть привычную жизнь на освобожденных территориях
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что на деоккупированных территориях необходимо как можно быстрее восстанавливать привычную жизнь местных жителей
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .
На заседании Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий присутствовала Ирина Верещук. Обсудили проблемы, беспокоящие жителей освобожденных населенных пунктов, в том числе восстановление инфраструктуры, выплаты, разминирование.
"В вопросах восстановления должны действовать слаженно! Для того, чтобы на освобожденных территориях как можно скорее возвращать людям привычную жизнь", - подчеркнула вице-премьер-министр.
Сообщается, что отмечена работа государственных банков по возобновлению предоставления услуг в Херсонской области и отработаны алгоритмы финансирования объектов критической инфраструктуры Харьковщины и Херсонщины, также за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Также обсудили подготовку областных военных администраций к стабилизационным действиям на освобожденных территориях Донбасса и Луганской области.
- В Комитете Совета по организации госвласти рассказали , кто получит компенсацию за разрушенное жилье в первую очередь. Рассмотрение заявок граждан на получение компенсации за утраченное жилье будет происходить через цифровые инструменты, так что ни одна комиссия не сможет повлиять на очередность. 10 мая была запущена программа "Восстановление" - государственная помощь на ремонт жилья, поврежденного войной. Это касается незначительных повреждений, таких как замена окон или кровли.
- За первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья "Восстановление" более 10 тысяч украинцев подали заявления.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите Совета Европы в Рейкьявике во вторник объявил о создании международного реестра ущерба РФ, нанесенному Украине .
- Стоимость восстановления инфраструктуры Украины, сильно пострадавшей в результате вторжения РФ, существенно выросла - ООН оценила необходимую для этого сумму 411 млрд долларов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное