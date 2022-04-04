Верещук: на 4 апреля запланированы гумкоридоры из Мариуполя и городов и поселков Луганщины
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о запланированных гуманитарных коридорах на 4 апреля
Об этом она сообщила во время видеообращения.
Запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
"Из Запорожья в Мариуполь выехали 15 автобусов для эвакуации наших людей. Делегация международного комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуша вместе с 7 автобусами", - сказала министр.
Выезд разрешили и для личного транспорта.
Также продолжают эвакуацию населения из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной и поселка Нижнего в Луганской области.
"Оккупанты в Луганской области постоянно нарушают "режим тишины" и обстреливают гуманитарные колонны. Несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством Луганской ОГА продолжают помогать гражданскому населению эвакуироваться", - сказала Верещук.
- 3 апреля из опасных зон эвакуировали 2694 человека.
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