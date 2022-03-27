Верещук: на 27 марта согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Донецкая область



Из города Мариуполя до Запорожья открыт маршрут для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.

Также согласована централизованная эвакуация на автобусах из Бердянска в Запорожье. Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27. По словам министра, по указанному маршруту из Запорожья отправляются 15 автобусов.



Дозаправить частный транспорт мариупольцы смогут в Бердянске по ул. Мелитопольское шоссе, 87Б.



Луганская область



Согласована эвакуация людей из города Рубежное в Бахмут.



"Также будем пытаться достать наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из убежища школы №5", - сказала Верещук.

Напомним, 26 марта сработали 10 из 10 согласованных гуманитарных коридоров. Эвакуировали 5208 человек.