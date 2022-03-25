Верещук: на 25 марта согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя и Мелитополя

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Маршрут из Мариуполя в Запорожье открыт для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.



Дозаправить собственный транспорт мариупольцы смогут в Бердянске на заправках по адресу проспект Восточный 4-я, ул. Мелитопольское шоссе 87-б.



Централизованная эвакуация на автобусах будет проходить из Бердянска. Для этого было подготовлено 48 автобусов.



"Сделаем все от нас зависящее, чтобы автобусы, заполненные нашими мариупольцами, сегодня прибыли в Запорожье", - подчеркнула Верещук.



Для эвакуации из Мелитополя в Запорожье местом сборов объявлена пожарная часть №9.