Верещук: на 25 марта согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя и Мелитополя
На пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Маршрут из Мариуполя в Запорожье открыт для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте.
Дозаправить собственный транспорт мариупольцы смогут в Бердянске на заправках по адресу проспект Восточный 4-я, ул. Мелитопольское шоссе 87-б.
Централизованная эвакуация на автобусах будет проходить из Бердянска. Для этого было подготовлено 48 автобусов.
"Сделаем все от нас зависящее, чтобы автобусы, заполненные нашими мариупольцами, сегодня прибыли в Запорожье", - подчеркнула Верещук.
Для эвакуации из Мелитополя в Запорожье местом сборов объявлена пожарная часть №9.
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