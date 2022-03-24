Верещук: на 24 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров из Донбасса, Запорожья и Киевщины
На четверг, 24 марта, в Украине согласовано 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Донецкой, Запорожской и Киевской областей
Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сборов – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27. Для эвакуации подготовили всего 45 автобусов.
В Бердянске бензовоз будет обновлять запасы горючего на заправках для мариупольцев по адресам: проспект Восточный, 4-а; ул. Мелитопольское шоссе, 87-б.
Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.
"Ждем обещанного увольнения наших водителей и спасателей ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского сегодня", - добавила Верещук.
Запорожская область
Роды – Запорожье. Место собрания – горсовет.
Мелитополь – Запорожье. Место сборов – пожарная часть №9.
Киевская область
Большая Дымерка – Бровары. Место собрания – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.
Богдановка – Бровары. Место собрания – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 219.
Макаров – Житомир. Место собрания – сельсовет по ул. Ростовского, 30.
Бервица – Бровары. Для эвакуации людям следует самостоятельно пройти к мосту между селами Мокрец и Заворичи и перейти через реку Трубеж в направлении ул. Совхозно.
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