Верещук: на 24 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров из Донбасса, Запорожья и Киевщины

Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Донецкая область



Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сборов – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27. Для эвакуации подготовили всего 45 автобусов.



В Бердянске бензовоз будет обновлять запасы горючего на заправках для мариупольцев по адресам: проспект Восточный, 4-а; ул. Мелитопольское шоссе, 87-б.



Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.



"Ждем обещанного увольнения наших водителей и спасателей ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского сегодня", - добавила Верещук.



Запорожская область



Роды – Запорожье. Место собрания – горсовет.



Мелитополь – Запорожье. Место сборов – пожарная часть №9.



Киевская область



Большая Дымерка – Бровары. Место собрания – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.



Богдановка – Бровары. Место собрания – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 219.



Макаров – Житомир. Место собрания – сельсовет по ул. Ростовского, 30.



Бервица – Бровары. Для эвакуации людям следует самостоятельно пройти к мосту между селами Мокрец и Заворичи и перейти через реку Трубеж в направлении ул. Совхозно.