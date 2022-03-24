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Верещук: на 24 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров из Донбасса, Запорожья и Киевщины

24 мартa, 2022 четверг
10:21
война с Россией Ирина Верещук

На четверг, 24 марта, в Украине согласовано 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Донецкой, Запорожской и Киевской областей

Об этом сообщила министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

Для эвакуации из Мариуполя в Запорожье будет работать маршрут Бердянск – Запорожье. Место сборов – спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27. Для эвакуации подготовили всего 45 автобусов.

В Бердянске бензовоз будет обновлять запасы горючего на заправках для мариупольцев по адресам: проспект Восточный, 4-а; ул. Мелитопольское шоссе, 87-б.

Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

"Ждем обещанного увольнения наших водителей и спасателей ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского сегодня", - добавила Верещук.

Запорожская область

Роды – Запорожье. Место собрания – горсовет.

Мелитополь – Запорожье. Место сборов – пожарная часть №9.

Киевская область

Большая Дымерка – Бровары. Место собрания – дом сельсовета по ул. Бобрицкая, 1.

Богдановка – Бровары. Место собрания – сельсовет по ул. Богдана Хмельницкого, 219.

Макаров – Житомир. Место собрания – сельсовет по ул. Ростовского, 30.

Бервица – Бровары. Для эвакуации людям следует самостоятельно пройти к мосту между селами Мокрец и Заворичи и перейти через реку Трубеж в направлении ул. Совхозно.

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Новости
эвакуация
мирные жители
Ирина Верещук
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