Верещук: на 15 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских

Маршруты коридоров объявила на брифинге министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



Донецкая область



Из Бердянска в Мариуполь уедет гуманитарный груз с десятками тонн воды, медикаментов, продуктов. На обратном пути транспорт заберет из Мариуполя в Запорожье мирных жителей.



Киевская область



Согласована эвакуация людей из населенных пунктов Богдановка, Новобогдановка, Бобрик в Бровары.



"Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над тем маршрутом. Я искренне надеюсь, что уже завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор", - сказала Верещук.



Сумская область



Из городов Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп людей планируют вывозить в Полтаву.



Харьковская область



В Харьковской области эвакуация мирных жителей согласована из села Оскол.



"Я хочу вас заверить, что вся информация, которую вы представляете в Facebook, по другим каналам, приходит к нам, мы ее обрабатываем и обещаем, что не оставим никого. Мы помним, знаем и очень хотим вас спасти", - подчеркнула Верещук.