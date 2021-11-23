Верещук: из КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустят транспорт в оккупированный Крым

Об этом Верещук сказала во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



"ГП Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на ВОТ и выезда из нее", - сообщили в министерстве.



По словам Ирины Верещук, министерство рассматривает вопрос приобретения четырех электрокаров, которые будут перевозить людей.



"Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому к февралю этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен", - сказала Верещук.



Кроме того, министр анонсировала обустройство на КПВВ аптечного пункта и отделение банка.

Напомним, 19 октября Херсонская ОГА закрыла КПВВ "Чаплинка" на границе с оккупированным Крымом.

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