Верещук: из КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустят транспорт в оккупированный Крым
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в 2022 году на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" станут доступны регулярные пассажирские перевозки
Об этом Верещук сказала во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"ГП Минреинтеграции уже решает вопрос размещения автостанции на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" и налаживание автобусного сообщения от сервисных зон КПВВ на ВОТ и выезда из нее", - сообщили в министерстве.
По словам Ирины Верещук, министерство рассматривает вопрос приобретения четырех электрокаров, которые будут перевозить людей.
"Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе, поэтому к февралю этот вопрос перевозки, когда мы говорим от нуля и до населенных пунктов, будет решен", - сказала Верещук.
Кроме того, министр анонсировала обустройство на КПВВ аптечного пункта и отделение банка.
- Напомним, 19 октября Херсонская ОГА закрыла КПВВ "Чаплинка" на границе с оккупированным Крымом.
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