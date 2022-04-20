Верещук: гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось

Об этом Ирина Верещук написала в Telegram.

"Из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых. Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении. Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас!" – написала Верещук.

Напомним, на 20 апреля был запланирован гуманитарный коридор из Мариуполя через Мангуш, Бердянск, Токмак, Орехов в Запорожье

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