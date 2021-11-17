Верещук: для развития Луганщины и Донбасса создадут специальный орган
Вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в 2022 году будет создан орган по реализации Стратегии экономического развития Донетчины и Луганщины до 2030 года
Об этом Верещук сказала в интервью телеканалу Дом.
"Мы уже встретились с Великобританцами и провели несколько раундов встреч со всеми донорами. И мы понимаем, куда двигаться. Уже в госбюджет на 2022 год заложены деньги, например, на создание органа управления, который будет размещаться в Донецкой области, и будет заниматься развитием территорий, как это и заложено в Стратегии", - рассказала Верещук.
По словам министра, будут только усиливать направления выполнения Стратегии экономического развития.
Ранее в августе 2021 года правительство Украины утвердило Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.
Стратегия предполагает:
- усовершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики (создание трех типов моделей территорий приоритетного развития, внедрение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, устранение чрезмерного регулирования хозяйственной деятельности, инициирование создания Фонда консорциумного финансирования);
- развитие реального сектора экономики (поддержка изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью, стимулирование развития новых высокотехнологичных производств, привлечение инвестиций из-за уменьшения доли государственной и коммунальной собственности, развитие агропромышленного комплекса);
- строительство критической инфраструктуры и логистики (создание транспортно-логистических кластеров и базовых логистических центров, модернизация железнодорожной магистрали, внедрение инновационных технологий и информационных систем, восстановление энергетической и газовой инфраструктуры);
- формирование регионального рынка труда, который будет обеспечиваться через программу переподготовки и повышения уровня квалификации в соответствии с потребностями рынка, поддержку перемещенных вузов, а также проведение мероприятий образовательного и информационно-консультационного направления для предпринимателей.
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