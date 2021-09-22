"Верес" в меньшинстве обыграл "Оболонь" в Кубке Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Победный мяч для "Вереса" на 82-й минуте забил Михаил Шестаков. 31-летний нападающий реализовал пенальти. Отметим, что местные играли в меньшинстве весь второй тайм. Но это не дало "Оболони" преимущества в счете.

"Верес" теперь сыграет в 1/8 финала Кубка Украины, эта стадия запланирована на 27 октября.

Кубок Украины

1/16 финала

22 сентября

"Оболонь" - "Верес" 0:1



Гол: Шестаков, 82 (пен.)



Удаление: Гечев, 45 + 2

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