"Верес" уверенно победил "Металлист 1925" в матче за седьмое место УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Вереса" со счетом 2:0. Голами в ворота "Металлиста 1925" отличились Геннадий Пасич и Игорь Солдат.



Победитель сегодняшнего матча имел гарантированный шанс подняться на седьмую позицию в УПЛ, этим "Верес" и воспользовался. У ривненской команды теперь 22 балла и отставание от зоны еврокубков в виде 7 очков.



Лидерами турнирной таблицы УПЛ являются "Динамо" и "Шахтер". У команд по 38 очков, но киевляне выше благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных голов.



За третье место ведется борьба между "Ворсклой" и "Зарей", у которых по 31 баллу и СК "Днепр-1" (29 очков).



На последней позиции разместился "Мариуполь". В активе азовцев всего 7 очков. Предпоследний – "Минай" – 9 набранных баллов.



Чемпионат Украины по футболу



15-й тур



22 ноября



"Верес" - "Металлист 1925" 0:2



Голы: Пасич, 40, Солдат, 61

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb