"Верес" сыграл вничью с "Рухом" в чемпионате Украины
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Верес" на своем поле сыграл вничью с "Рухом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Луцке "Верес" вышел вперед на 62-й минуте, благодаря голу Сергея Панасенко. "Рух" сравнял счет на 82-й минуте, когда пенальти реализовал Юрий Климчук.
"Верес" и "Рух" сыграли вничью 1:1. Команда из Ривне набрала 23 очка и занимает восьмое место. "Рух" с 18 пунктами - 11-й.
Чемпионат Украины
18-й тур
11 декабря
"Верес" - "Рух" 1:1
Голы : Панасенко, 62 - Климчук, 82 (пен.)
- Напомним, 10 декабря в стартовом матче 18-го тура УПЛ "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь".
- 11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался на 3 очка от "Динамо" .
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