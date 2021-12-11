"Верес" сыграл вничью с "Рухом" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Луцке "Верес" вышел вперед на 62-й минуте, благодаря голу Сергея Панасенко. "Рух" сравнял счет на 82-й минуте, когда пенальти реализовал Юрий Климчук.

"Верес" и "Рух" сыграли вничью 1:1. Команда из Ривне набрала 23 очка и занимает восьмое место. "Рух" с 18 пунктами - 11-й.

Чемпионат Украины

18-й тур

11 декабря

"Верес" - "Рух" 1:1

Голы : Панасенко, 62 - Климчук, 82 (пен.)

Напомним, 10 декабря в стартовом матче 18-го тура УПЛ "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь".

11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался на 3 очка от "Динамо" .

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