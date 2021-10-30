"Верес" сыграл вничью с "Ингульцем" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра в Кропивницком, где проводит свои домашние матчи "Ингулец", завершилась нулевой ничьей.

После нее "Верес" набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда из Петрового, Кировоградской области, с 9 пунктами идет 12-й.

Чемпионат Украины

13-й тур

30 октября

"Ингулец" - "Верес" 0:0

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