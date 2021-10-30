"Верес" сыграл вничью с "Ингульцем" в УПЛ
В 13-м туре чемпионата Украины по футболу "Ингулец" сыграл на своем поле вничью с "Вересом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра в Кропивницком, где проводит свои домашние матчи "Ингулец", завершилась нулевой ничьей.
После нее "Верес" набрал 19 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда из Петрового, Кировоградской области, с 9 пунктами идет 12-й.
Чемпионат Украины
13-й тур
30 октября
"Ингулец" - "Верес" 0:0
- Напомним, 30 октября "Динамо" победило в гостях "Мариуполь" .
- "Шахтер" разгромил "Десну" и остался на расстоянии в 3 очка от киевлян.
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