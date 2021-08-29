"Верес" разгромил "Десну" в чемпионате Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Чернигове хозяева поля еще в первом тайме пропустили четыре гола. Забили Дмитрий Немчанинов, Михаил Сергийчук, Геннадий Пасич и Дмитрий Клёц.

Благодаря уверенной победе "Верес" набрал 8 очков и поднялся на седьмую позицию. "Десна" имеет 12 пунктов и идет четвертой.

Чемпионат Украины

6-й тур

29 августа

"Десна" - "Верес" 0:4

Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25 Пасич, 35, Клёц, 45 + 1

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