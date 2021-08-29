"Верес" разгромил "Десну" в чемпионате Украины
В 6-м туре чемпионата Украины по футболу "Верес" победил в гостях "Десну" - 4:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Чернигове хозяева поля еще в первом тайме пропустили четыре гола. Забили Дмитрий Немчанинов, Михаил Сергийчук, Геннадий Пасич и Дмитрий Клёц.
Благодаря уверенной победе "Верес" набрал 8 очков и поднялся на седьмую позицию. "Десна" имеет 12 пунктов и идет четвертой.
Чемпионат Украины
6-й тур
29 августа
"Десна" - "Верес" 0:4
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25 Пасич, 35, Клёц, 45 + 1
- Напомним, 28 августа "Ингулец" победил на своем поле "Мариуполь" - 3:0.
- Также в субботу в 6-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" переиграл "Металлист 1925" .
- Между тем, "Динамо" разгромило "Колос" со счетом 7:0 и вернул себе единоличное лидерство.
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