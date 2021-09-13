"Верес" победил "Львов" в заключительном матче 7-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Вереса" со счетом 1:0. На 53-й минуте Валерий Кучеров после передачи Евгения Пасича забил победный для ривненчан мяч. Это единственный гол во встрече.



"Динамо" в 7-м туре победило в Харькове "Металлист 1925" - 2:0. "Шахтер" в Киеве с аналогичным счетом разобрался с "Днепром-1".



Киевляне набрали 19 очков и сохранили лидерство. "Шахтер" остался на расстоянии в 3 очка от динамовцев.



После заключительного матча 7-го тура "Верес" поднялся на 7-8 место, которое делит с "Зарей". У команд по 11 очков.



"Львов" идет последним.



Украинская Премьер-лига



7-й тур



13 сентября



"Верес" - "Львов" 1:0



Гол: Кучеров, 53

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb