"Верес" победил "Черноморец" в последнем матче 11-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Победный мяч был забит на 18-й минуте. Автором гола стал Евгений Пасич. Сразу после этого "Верес" остался в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Валерий Кучеров.



После 11-ти матчей "Черноморец" с 6 баллами занимает предпоследнее место в таблице. У "Вереса" девятая позиция и 15 очков.

Чемпионат Украины

11-й тур



18 октября

Пасич, 18Удаление: Кучеров, 20

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