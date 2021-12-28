Вербовали женщин в затруднении: полиция объявила подозрения участникам схемы по продаже младенцев более чем на €1,2 млн

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По данным следствия, рожать младенцев женщины уезжали в Чешскую Республику. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологические и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.



Полиция установила, что за свои услуги организаторы преступной группы получали €50-70 тыс. За три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев свыше €1,2 млн.



Так, полицейские провели 20 санкционированных обысков в клинике и местах проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.



Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Напомним, 25 ноября правоохранители приостановили деятельность международного канала торговли людьми. Организатор схемы получал по $2 тыс. за каждого завербованного украинца.