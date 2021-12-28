Вербовали женщин в затруднении: полиция объявила подозрения участникам схемы по продаже младенцев более чем на €1,2 млн
Нацполиция сообщила о подозрении шестерым членам преступной группы, вербовавшим малообеспеченных женщин для участия в программе суррогатного материнства. В медицинских документах они указывали, что младенцы родились по стандартной процедуре
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, рожать младенцев женщины уезжали в Чешскую Республику. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. В дальнейшем "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологические и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
Полиция установила, что за свои услуги организаторы преступной группы получали €50-70 тыс. За три года преступной деятельности организаторы получили от продажи младенцев свыше €1,2 млн.
Так, полицейские провели 20 санкционированных обысков в клинике и местах проживания фигурантов. Правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.
Шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.
- Напомним, 25 ноября правоохранители приостановили деятельность международного канала торговли людьми. Организатор схемы получал по $2 тыс. за каждого завербованного украинца.
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