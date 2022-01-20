Вербовали женщин для секс-услуг в Турции: в Киевской области разоблачили злоумышленниц

Об этом сообщает пресс-центр МВД .



Для личного обогащения злоумышленницы искали в Киевской области женщин из неблагонадежных и малообеспеченных семей. Используя их уязвимое состояние, вербовали их и переправляли через аэропорт "Борисполь" в Турцию.



Полиция задокументировала преступную схему фигуранток дела и факт вербовки.



Правоохранители задержали двух злоумышленниц, жительниц Бориспольского района. В ходе обысков была изъята документация, техника и другие вещественные доказательства. Также полицейские обнаружили более 3 кг каннабиса, который, вероятно, готовили к продаже.



Женщинам сообщили о подозрении и изберут меру пресечения.

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