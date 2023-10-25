Вербовали украинских подростков для антисемитских провокаций: СБУ разоблачила схему спецслужб РФ
Служба безопасности Украины разоблачила российские спецслужбы на вербовке украинских подростков: они призвали детей к антисемитским провокациям в разных регионах страны
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ нейтрализовала сеть провокаторов, которые пытались разжечь антисемитские настои на Житомирщине, в Днепре, Львове и Виннице. Несовершеннолетних украинских юношей-учеников местных школ в возрасте от 13 до 17 лет российские спецслужбы использовали "втемную".
"Для их дистанционной вербовки спецслужбы РФ создали молодежный праворадикальный телеграмм-канал. На этом интернет-ресурсе его российские администраторы, используя психологические манипуляции, призвали украинских подростков к совершению актов антисемитизма в их населенных пунктах", - говорится в сообщении.
По данным следствия, россияне призвали украинских подростков наносить на памятные места оскорбительные надписи и совершать подрывы с помощью самодельных взрывных устройств. Затем подростки должны были опубликовать фото- и видеоотчеты провокаций.
"Полученные таким образом медиафайлы российские спецслужбы разгоняли в зарубежных СМИ как фейковые публикации для дискредитации Украины", - пояснили в СБУ.
В СБУ отчитались о результатах работы. В городе Радомышль Житомирской области разоблачили 15-летнего школьника: оккупанты требовали, чтобы он нанес антисемитские надписи на одном из мемориальных знаков на территории области. Впоследствии аналогичные провокационные изображения были обнаружены также на стенах нескольких частных домов.
В Днепре, Львове и Виннице разоблачили четырех школьников местных учебных заведений, которые были участниками подконтрольного РФ телеграмм-канала.
"Задокументировано как представители российских спецслужб призвали их к совершению актов вандализма на местах памяти жертв Холокоста. Во время обысков по адресам проживания подростков обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с фотографиями-отчетами провокаций в пользу РФ, а также компоненты для кустарного изготовления взрывчатки ", – рассказали в СБУ.
В настоящее время продолжается расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:
- ч. 2 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего);
- ч. 1 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию);
- ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Оговорки: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее в Киеве правоохранители задержали восьмерых подростков, которые систематически обворовывали могилы павших военных на одном из столичных кладбищ. С ними провели воспитательную работу, а на родителей составили административные материалы.
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