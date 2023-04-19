Вербовали американцев и вмешивались в выборы: в США выдвинули обвинения россиянам, работавшим на ФСБ
Троих россиян и четырех граждан США обвиняют в работе на российское правительство и Федеральную службу безопасности РФ. В Соединенных штатах они вербовали агентов для работы на ФСБ и распространяли российскую пропаганду
Об этом сообщило министерство юстиции США.
Отмечается, что обвиняемые россияне вербовали агентов для ФСБ среди граждан США, чтобы распространять российскую пропаганду и сеять раздор. Также обвиняемые участвовали в тайном финансировании и управлении кандидатами на местные должности в Соединенных Штатах.
Обвинения вынесли жителю Москвы Александру Ионову и сотрудникам ФСБ Алексею Суходолову и Егору Попову. Также обвинения получили четыре гражданина США, которых завербовали для работы в Россию.
"Департамент без колебаний будет разоблачать и преследовать тех, кто сеет раздор и коррумпирует выборы в США на службе враждебных иностранных интересов, независимо от того, являются ли виновниками граждане США или иностранные лица за рубежом", – говорится в сообщении министерства юстиции США.
По словам представителя ФБР Курта Ронноу, все американцы должны быть глубоко озабочены тактикой ФСБ и оставаться бдительными по поводу любых попыток взорвать демократию страны.
"Это разоблачение рисует ужасную картину действий российского правительства и того, на что пойдет ФСБ, чтобы вмешиваться в наши выборы, сеять раздор в нашей стране и, в конце концов, вербовать граждан США для своих усилий", - сказал Ронноу.
- Эстонская полиция безопасности (Капо) заявила, что ФСБ РФ систематически пытается вербовать украинских беженцев, прибывающих из России в страну.
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