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Вербовала корректировщиков для РФ: киевскую экс-преподательницу подозревают в госизмене, в приведенных данных узнали украинофобку Бильченко

25 августа, 2022 четверг
13:22
война с Россией Евгения Бильченко

СБУ провела спецоперацию, в результате которой была ликвидирована агентурная сеть спецслужб РФ, которая передавала врагу данные об украинских военных и технике накануне 24 февраля

Об этом сообщают в Telegram пресс-службы СБУ и ОГПУ .

В ходе расследования было установлено, что членами агентурной группы были киевляне 35-45 лет, а их "главным менеджером" - киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время ее поездок в РФ.

По данным следствия, женщина сформировала агентурную сеть в мессенджере Telegram и ждала дальнейших указаний до 24 февраля. Через несколько месяцев полномасштабного нападения агенты активизировались и начали распространять пропаганду через вновь созданные каналы в соцсетях. По предварительным данным, злоумышленница успела завербовать более 10 человек.

Накануне 24 февраля киевлянка должна была передать информацию о:

  • места расположения и перемещения военных и техники Украины;
  • военные объекты и состояние их защиты;
  • гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т.д.

Все собранные данные члены агентурной группы посылали оккупационным войскам через мессенджеры.

По данным ОГПУ, женщина также распространяла на ютубе и в запрещенной соцсети "ВКонтакте" оправдывавшие и одобрявшие вооруженную агрессию России против Украины материалы.

В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 109 (попытка свержения конституционного строя), ч. 2. ст. 111 (госизмена) и ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ).

На опубликованных Офисом генпрокурора фото можно узнать бывшую преподавательницу НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко, известная украинофобскими заявлениями, которая была со скандалом уволена из учебного заведения.

Также одному из членов агентурной группы объявили подозрение в отрицании вооруженной агрессии РФ, а в отношении еще одного агента в суд передали обвинительный акт о госизмене и незаконном обращении с оружием.

  • В 2021 году после усиления языкового закона Евгения Бильченко опубликовала на своей фейсбук-странице ряд украинофобных заявлений. В них она назвала Украину "онкобольной колонией" и страной, где царит "обычный фашизм" и "ксенофобия к своим гражданам".
  • Позже появились видеодоказательства того, что о "неонациме" и "фашизме" Бильченко рассказывает на своих лекциях.
  • Впоследствии члены рабочей группы НПУ им. Драгоманова провели проверку лекций Бильченко и выяснили, что они содержат нарушения речевого и образовательного законов. В частности, в одной из лекций бывшая преподавательница использовала язык ненависти к студентам.
  • От своих слов женщина не отказывалась. Позже сделала еще несколько заявлений относительно языкового закона, поблагодарила ОПЗЖ и сказала, что не будет отвечать на "маркерные вопросы" о Крыме.
  • В июле 2021 года Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова за антиукраинскую позицию и распространение пропаганды.

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