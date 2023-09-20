Когда я читаю "Большинство украинцев верят...", то сразу вспоминаю, что большинство украинцев верили, что в 2019 году придет "конец эпохи бедности", "конец эпохи лжи" и "весна придет и сажать будут". Впоследствии немалая часть населения Украины верила, что нужно готовиться к шашлыкам. Поэтому я спокойно отношусь к тому, во что верят люди.

Меня больше интересует, что знают люди, и к чему готовы присоединиться. А о вере во что-то... Я еще помню, что недавно 37% украинцев верили в победу в ближайшие месяцы.

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Вера в ВСУ основывается на знании о нашей армии и понимании ресурса врага. Поэтому мне бы хотелось видеть результаты соцопроса, в котором вера основывалась бы на данных и доказательствах. Кстати, многие верили, что в мае ВСУ зайдут в Крым. А сейчас сентябрь.

Именно поэтому, я со скепсисом смотрю на то, во что хочет верить народ. Он уже верил, что "слуги народа" будут служить народу. И что с этой верой сегодня? То-то же!

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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