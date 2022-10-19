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Главная Таблоид Вера Брежнева и Tayanna представили совместную песню "Вышиванка"

Вера Брежнева и Tayanna представили совместную песню "Вышиванка"

19 октября, 2022 среда
16:31
Таблоид

Украинские певицы выпустили общий трек на украинском языке известных украинских авторов - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера

Премьера композиции прошла на YouTube-канале Веры Брежневой.

Украинские певицы Вера Брежнева, сократившая свое сценическое имя до Vera, и Tayanna (Татьяна Решетняк) выпустили общую украиноязычную песню. Они представили переосмысление известной лирической песни.

"Считающаяся народной песня, которая на самом деле является произведением известных украинских авторов - поэта Николая Сома и композитора Оскара Сандлера, зазвучала по-новому в современной аранжировке и в свете последних дней", - говорится в описании к видео.

Лирическое видео было снято в черно-белых тонах на студии звукозаписи. В песне Вера Брежнева и Tayanna поют о символизме черных и красных нитей, разлуке и любви, о тревоге и опеке от зла.

"О том, как украинские женщины стежок за стежком на полотне передавали любимым свою поддержку и тепло души", - говорится в описании.

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