Об этом сообщает Variety.

Стриминговый сервис Netflix определяет популярность сериалов по количеству просмотров в первые 28 дней выхода. "Венздей" уже обогнала ленту "Дамер - чудовище: История Джеффри Дамера", у которой 856,2 млн просмотров. Кроме того, у "Венздей" есть еще неделя, чтобы собрать еще больше просмотров.

Издание отмечает, что "Венздей" посмотрели более 150 млн домохозяйств. По популярности сериал обогнал даже долгожданную документальную ленту "Гарри и Меган" о жизни королевской пары.

Просмотры сериала "Венздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов.

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