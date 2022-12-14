"Венздей" стал третьим сериалом в истории Netflix, набравшим более 1 млрд просмотров за месяц
Это третий подобный случай за всю историю Netflix - до "Венздей" такого успеха удалось добиться только "Игре в кальмара" и четвертому сезону "Странных Чудес"
Об этом сообщает Variety.
Стриминговый сервис Netflix определяет популярность сериалов по количеству просмотров в первые 28 дней выхода. "Венздей" уже обогнала ленту "Дамер - чудовище: История Джеффри Дамера", у которой 856,2 млн просмотров. Кроме того, у "Венздей" есть еще неделя, чтобы собрать еще больше просмотров.
Издание отмечает, что "Венздей" посмотрели более 150 млн домохозяйств. По популярности сериал обогнал даже долгожданную документальную ленту "Гарри и Меган" о жизни королевской пары.
- Просмотры сериала "Венздей" за неделю составили более 340 млн часов, что стало рекордом на Netflix среди англоязычных сериалов.
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