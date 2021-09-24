Вениславский заявил, что закон об олигархах не будут переголосовывать

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

Он отметил, что противоречия в документе возникли из-за того, что в редакции ко второму чтению были учтены три взаимоисключающие поправки - №396, №398 и №406. Они касаются органа, который будет определять олигархов.



"Нам нужно, применив ст. 131 регламента, переголосовать одну статью закона, где оказались противоречивые поправки, в той редакции, которую предложил комитет", - заявил Вениславский.



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По его словам, профильный комитет отклонил поправку №398 спикера парламента Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов, но секретариат комитета подал ее как учтенную.



"Поэтому вышли противоречия", - добавил нардеп.



Вениславский уточнил, что голосование по спорной статье должен назначить Разумков.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине 23 сентября.

Впоследствии председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщили , что народные депутаты планируют переголосовать закон о деолигархизации из-за трех правок, которые противоречат друг другу.

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