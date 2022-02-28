Вениславский: оккупанты не контролируют ни один ключевой областной центр
Член Комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что россияне не контролируют ни один из ключевых областных центров, а украинцы дают оккупантам отпор
Об этом он рассказал в эфире Украины 24.
"Никаких городов, являющихся ключевыми областными центрами, враг не контролирует. Мы полностью в таком случае даем надлежащий отпор врагу по всем фронтам", - подчеркнул Федор Вениславский.
По его словам, в ночь на 28 февраля со стороны россиян были воздушные налеты, попытки совершать бомбовые удары в Харькове, Киеве, Чернигове. Над Черкассами украинские военные отразили вражеские средства поражения. Также захватчики обстреливали Мариуполь, пытались обострить ситуацию вокруг Николаева и Херсона.
"Но наши Вооруженные силы мужественно удерживают оборону", - отметил член Комитета Верховной Рады.
По его словам, стартовые позиции и аргументы Украины для переговоров с Россией важны и делают ее сильнее, а в случае негативного результата переговоров страна готова уничтожать оккупантов любым способом.
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