Вениславский объяснил, как признания вагнеровцев в преступлениях в Украине помогут привлечь РФ к ответственности
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, как может помочь признание членов ЧВК Вагнера в военных преступлениях
Об этом в Медиацентре рассказал Вениславский .
Народный депутат считает, что в России вряд ли зафиксируют преступления их военных, однако публичное политическое признание, в частности вагнеровцев, в будущем может стать дополнительным аргументом привлечения к ответственности РФ, ее военно-политического руководства и частной военной компании Вагнера в международных судах и в Украине.
"Это возможно только в рамках тех, скажем, доказательств, которые позволяет собрать ситуация с войной в Украине. Допросить этого человека на территории Российской Федерации, естественно, мы не можем ни политически, ни юридически. Поэтому сейчас говорить о каких-то результатах сенсационных признаний, которые будут уже иметь непосредственное юридическое оформление, к сожалению, я не могу", - разъяснил Вениславский.
Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке отметил, что преступления наемников и представителей армии оккупанта в Украине расследуют по Уголовному кодексу Украины.
Ведомости фиксируют в Реестре досудебных расследований, правоохранители проводят следственные действия. "И этого уже достаточно для того, чтобы мы имели возможность привлекать потенциально в будущем таких лиц к ответственности. И даже путем заочного осуждения имели возможность выносить наши судебные органы обвинительные приговоры", - заключает парламентарий.
Кроме того, вопросом должны заниматься международные институты: "Это два параллельных процесса, которые друг друга не исключают".
"Мы делаем то, что можем делать в ситуации военного положения и в тех правовых рамках, в которых мы двигаемся. А международные институты делают свое дело. Бесспорно для нас важно, чтобы максимальное количество экспертов привлекалось к таким резонансным заявлениям и имело возможность, в том числе в рамках международно-правовой помощи, помогать и Украине, и Международному уголовному суду привлекать таких негодяев к ответственности", - добавил Вениславский.
- Украинская разведка 25 октября 2022 года сообщала, что в ЧВК Вагнера массово набирают заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.
- Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время слушаний в Сенате назвал Пригожина "военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией".
- Генштаб сообщил , что во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная ситуация из-за преступников, которые воевали в ЧВК Вагнера и были амнистированы и переведены на полуостров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.52
Покупка 37.52Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 41.03Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное