Об этом в Медиацентре рассказал Вениславский .

Народный депутат считает, что в России вряд ли зафиксируют преступления их военных, однако публичное политическое признание, в частности вагнеровцев, в будущем может стать дополнительным аргументом привлечения к ответственности РФ, ее военно-политического руководства и частной военной компании Вагнера в международных судах и в Украине.

"Это возможно только в рамках тех, скажем, доказательств, которые позволяет собрать ситуация с войной в Украине. Допросить этого человека на территории Российской Федерации, естественно, мы не можем ни политически, ни юридически. Поэтому сейчас говорить о каких-то результатах сенсационных признаний, которые будут уже иметь непосредственное юридическое оформление, к сожалению, я не могу", - разъяснил Вениславский.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке отметил, что преступления наемников и представителей армии оккупанта в Украине расследуют по Уголовному кодексу Украины.

Ведомости фиксируют в Реестре досудебных расследований, правоохранители проводят следственные действия. "И этого уже достаточно для того, чтобы мы имели возможность привлекать потенциально в будущем таких лиц к ответственности. И даже путем заочного осуждения имели возможность выносить наши судебные органы обвинительные приговоры", - заключает парламентарий.

Кроме того, вопросом должны заниматься международные институты: "Это два параллельных процесса, которые друг друга не исключают".

"Мы делаем то, что можем делать в ситуации военного положения и в тех правовых рамках, в которых мы двигаемся. А международные институты делают свое дело. Бесспорно для нас важно, чтобы максимальное количество экспертов привлекалось к таким резонансным заявлениям и имело возможность, в том числе в рамках международно-правовой помощи, помогать и Украине, и Международному уголовному суду привлекать таких негодяев к ответственности", - добавил Вениславский.